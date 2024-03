Egitto: Lollobrigida, con governo Meloni Italia centrale in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La missione di Giorgia Meloni in Egitto è la dimostrazione della centralità che ha assunto la nostra Nazione in Europa, da fanalino di coda a protagonista della politica internazionale". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "L'Africa sta assumendo sempre di più un carattere strategico. Un continente - ha aggiunto - che va aiutato anche in agricoltura sul piano tecnologico, della formazione e della ricerca, attraverso una cooperazione alla pari per creare benessere e consentire anche alla nostra Nazione di crescere e sviluppare i propri investimenti. È quello che ribadiremo al G7 Agricoltura a presidenza italiana in programma a settembre a Siracusa, in cui l'Africa avrà un ruolo di primo piano. La presenza oggi, accanto al presidente Meloni, di Ursula Von der Leyen, e la firma dei 10 Memorandum tra Ue ed Egitto, dall'agricoltura sostenibile, alle infrastrutture, alla sanità, è la dimostrazione che l'Italia non è sola in questo progetto. L'Europa è rimasta per troppi anni isolata e oggi, anche attraverso l'intuizione italiana del Piano Mattei, è pronta a riacquistare il suo spazio nello scacchiere internazionale", ha concluso Lollobrigida.(Rin)