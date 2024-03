Scuola: Sasso (Lega), autonomia scolastica non leda identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra identità non può essere messa a rischio da professori e presidi di sinistra che prima vogliono togliere il crocifisso dalle classi ed eliminare la tradizione del presepe, e ora propongono addirittura di chiudere la scuola per il Ramadan 2024. Questo non vuol dire includere ma cancellare la nostra storia e i nostri valori. Inaccettabile". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, in una nota. (Rin)