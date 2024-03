Civitavecchia: Fazzone (FI), già scelto Poletti come candidato, Tedesco ci ha estromessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la elezioni comunali di Civitavecchia, Forza Italia sosterrà come candidato il generale Paolo Poletti e non il sindaco uscente della Lega, Ernesto Tedesco, che "ci ha estromessi dalla giunta in maniera poco garbata", con "continui rimescolamenti". "Le coalizioni servono non solo per vincere, ma soprattutto per governare insieme". Lo torna a ribadire in una nota il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia Lazio che condivide "pienamente" quanto dichiarato dal coordinatore cittadino di Forza Italia Roberto d'Ottavio. "Non entro nel merito di quelle che sono le richieste del leader della Lega Matteo Salvini, il quale legittimamente chiede di non perdere la casella del sindaco uscente che a Civitavecchia era in quota Lega - afferma Fazzone -. Ma per quanto ci riguarda, noi come Forza Italia non stiamo nella amministrazione del sindaco. Per colpa non nostra. Ci ha estromessi lui in maniera poco garbata, consentendo passaggi di consiglieri da un partito all'altro e un continuo rimescolamento di giunta, incurante delle istanze e delle richieste e delle decisioni del nostro partito, privilegiando interessi locali a scelte politiche condivise". (segue) (Com)