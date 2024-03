Italia-Egitto: Foti (Fd'I), governo Meloni promuove con concretezza cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello di oggi al Cairo è un incontro di portata storica per l'Italia e l'Egitto. Nell'ambito del vertice Ue-Egitto, il presidente del Consiglio Meloni ha messo in risalto il ruolo determinante dell'Italia nel consolidamento dei rapporti tra le due nazioni, con il rafforzamento del partenariato globale e strategico nell'affrontare le sfide cruciali che minacciano la stabilità della regione mediterranea. La delegazione italiana ha promosso con concretezza la cooperazione bilaterale per la sicurezza alimentare, idrica ed energetica, nonché per lo sviluppo e la gestione dei flussi migratori". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Con buona pace del segretario del Pd Schlein che ancora ieri gridava allo scandalo per l'incontro di oggi e di tutti coloro che ciclicamente cianciano di irrilevanza internazionale dell'Italia, i fatti dimostrano l'opposto. A chi dall'insediamento del Governo Meloni preconizzava il nostro isolamento diplomatico, conferma di provinciale e miope visione politica, non possiamo che consigliare di smettere di tifare contro l'Italia e - almeno il 17 marzo - sventolare il Tricolore", conclude.(Rin)