Haiti: operazione di polizia nella roccaforte del capobanda “Barbecue”, diversi morti (2)

- La situazione della sicurezza resta precaria anche a Porto Principe, dove l’operatore portuale Caribbean Port Services ha subito un nuovo attacco da parte di individui armati venerdì 15 marzo, il secondo in meno di una settimana. Diversi container sono stati saccheggiati e ieri la polizia è intervenuta per cercare di riprendere il controllo del terminal principale del porto. Tra i container saccheggiati ce n’è anche uno dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Lo ha riferito il rappresentante locale dell’organizzazione, Bruno Maes, precisando che conteneva materiali essenziali per la sopravvivenza materna, neonatale e infantile, tra cui attrezzature per la rianimazione e forniture essenziali per la prima infanzia. (segue) (Mec)