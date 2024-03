Haiti: operazione di polizia nella roccaforte del capobanda “Barbecue”, diversi morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata degli Stati Uniti ad Haiti ha pubblicato una nuova allerta sicurezza, annunciando l’evacuazione di un ristretto numero di cittadini statunitensi. L’ambasciata sta organizzando un volo charter dall’aeroporto di Cap Haitien, aperto periodicamente per i voli in partenza, dato che lo scalo di Porto Principe è chiuso. Tuttavia, la disponibilità di posti è molto limitata e a pagamento. Alle persone interessate, esclusivamente in possesso di passaporto Usa, è stato inoltre ricordato che il viaggio via terra da Porto Principe a Cap Haitien è rischioso. “La situazione della sicurezza ad Haiti è imprevedibile e pericolosa. All’interno di Haiti si viaggia a proprio rischio. Il governo degli Stati Uniti non può garantire la sicurezza durante i viaggi verso aeroporti, frontiere o durante qualsiasi viaggio successivo”, ha avvertito l’ambasciata. (Mec)