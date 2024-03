Roma: resta invariato canone suolo pubblico edicole, Gualtieri "settore va aiutato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il canone di occupazione del suolo pubblico per le edicole di Roma non registrerà nessun incremento nel 2024 e resterà al livello dell'anno precedente. A stabilirlo una delibera di modifica presentata dall'assessore al Bilancio Silvia Scozzese e approvata dalla Giunta capitolina. Le previsioni di entrata effettuate consentono infatti di assorbire l'eventuale contrazione di gettito. "Le edicole rappresentano un presidio sociale di grande importanza sui territori – spiega il sindaco Roberto Gualtieri – e stanno anche pagando le conseguenze di una grave crisi di settore, ulteriormente peggiorata dal periodo della pandemia. Dopo un confronto trasparente con i rappresentanti della categoria portato avanti dall'assessora Lucarelli abbiamo deciso di evitare qualunque incremento della Cosap per le edicole perché comprendiamo la situazione e riteniamo che il settore vada anzi aiutato, proprio per continuare a garantire in tutta la città quello che si configura anche come un servizio ai cittadini e non solo come un'attività di rivendita vera e propria", conclude Gualtieri. (segue) (Com)