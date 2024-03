Roma: resta invariato canone suolo pubblico edicole, Gualtieri "settore va aiutato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante sostenere questo settore, già piegato dalla crisi, poiché contribuisce in modo significativo alla vita della nostra città - commenta l'assessora alle Attività produttive, Monica Lucarelli -. Le edicole sono infatti un punto di riferimento fondamentale sui territori, offrendo servizi di prossimità essenziali, presidi culturali e luoghi di incontro sociale. Stiamo lavorando anche con i Municipi e le associazioni di categoria per valorizzare questo storico comparto", conclude. (Com)