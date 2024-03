Rifiuti: FI, scelta folle biodigestore a Cesano, Gualtieri lontano da territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nonostante "il dissenso unanime del territorio, il sindaco Gualtieri accelera l'iter per la realizzazione del biodigestore a Cesano. Lo fa anche grazie alla responsabilità della sinistra al governo del Municipio XV, incapace di contrastare le decisioni di un sindaco della stessa parte politica. Nonostante le continue manifestazioni di protesta dei cittadini, Gualtieri pubblica il bando per la realizzazione dell'impianto. Scelta folle e sconsiderata che danneggia gravemente il patrimonio ambientale e archeologico della zona, un'opera che avrà gravi ripercussioni anche sul traffico dell'intera area nord di Roma". Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere e coordinatore di Forza Italia del Municipio Roma XV Stefano Peschiaroli e Simone Leoni, Francesco Innocenzi, Valerio Pane, rispettivamente coordinatore regionale, capitolino e municipale di Forza Italia Giovani. "Noi siamo i primi a sostenere che la città di Roma abbia bisogno di impianti per chiudere il ciclo di rifiuti ma la zona in cui si vuole realizzare il biodigestore a Cesano vede gravare su di essa già strutture importanti come il Centro ricerche Enea Casaccia, gli impianti di Radio Vaticana e il depuratore Co.bis per lo smaltimento delle acque reflue. Opere che mettono già in serio pericolo l'inquinamento ambientale - continua la nota di FI giovani -. L'ennesima dimostrazione di un sindaco lontano dalle esigenze del territorio che ha deciso di realizzare comunque un impianto strategicamente sbagliato. Noi continueremo a tutelare gli interessi dei cittadini per il bene del territorio manifestando tutto il nostro dissenso contro questa opera", conclude la nota. (Com)