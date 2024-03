Moldova: media transnistriani, un’unità militare a Tiraspol è stata bersaglio di un drone suicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’unità militare a Tiraspol, nell’autoproclamata repubblica della Transnistria, è stata apparentemente attaccata da un drone suicida. E’ quanto ha riferito l’emittente transnistriana “Pervyj Pridnestrovskij”. “Si è verificato un incendio a seguito di un'esplosione” ed è stato stabilito che questa è avvenuta "a seguito di un attacco da parte di un drone kamikaze”, si legge sul canale Telegram dell’emittente. “Non ci sono vittime” ed è stato aperto un procedimento penale sull’accaduto, prosegue il messaggio. A quanto ha riferito il ministero della Sicurezza della regione separatista filorussa, il drone sarebbe arrivato dalla regione ucraina di Odessa. “Dopo un’esame delle immagini e uno scambio di informazioni, comunichiamo che l’incidente in questione è un tentativo di diffondere paura e panico nella regione. Le attrezzature militari mostrate nelle immagini non sono operative da anni”, ha sostenuto invece l’Ufficio per la politica di reintegrazione del governo della Moldova, ripreso dall’emittente “Pro Tv”. (Rob)