Egitto-Ue: von der Leyen, accordo di partenariato segna un traguardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma della Dichiarazione congiunta per un partenariato strategico e globale tra Unione europea ed Egitto “segna un traguardo”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a proposito dell’accordo di partenariato siglato oggi al Cairo. “È una partnership basata su sei pilastri principali, sei aree di reciproco interesse per Europa ed Egitto” a sostegno della quale ci sarà “un pacchetto finanziario e di investimenti da 7,4 miliardi euro per i prossimi quattro anni”. (Beb)