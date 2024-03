Egitto-Ue: von der Leyen, sosterremo gli sforzi di riforma del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea sosterrà finanziariamente gli “sforzi di riforma” dell’Egitto “insieme ai partner internazionali”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a proposito dell’accordo di partenariato tra Ue ed Egitto siglato oggi al Cairo. “Questa è in realtà la parte più grande del nostro pacchetto da 7,4 miliardi di euro”, ha spiegato von der Leyen. Se uno dei pilastri dell’accordo, il secondo, riguarda la stabilità economica, il terzo pilastro riguarda invece gli investimenti e il commercio: “L’Egitto trae già grandi benefici dal Piano economico e di investimenti per il vicinato meridionale, ma possiamo fare di più insieme. Ecco perché lo stiamo integrando con ulteriori investimenti per 1,8 miliardi di euro”. “Saremo lieti di sostenere la conferenza sugli investimenti Ue-Egitto al Cairo quest’anno”, ha aggiunto. (Beb)