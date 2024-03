Energia: von der Leyen, interconnettore Gregy avvicinerà le due sponde del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di un interconnettore elettrico, Gregy, per collegare l’Egitto alla Grecia, avvicinerà le due sponde del Mediterraneo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la firma dell’accordo di partenariato tra Ue ed Egitto oggi al Cairo. “Anche l'Egitto ha le risorse per diventare un hub di fonti energetiche rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l’idrogeno rinnovabile”, ha aggiunto von der Leyen. (Beb)