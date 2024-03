Egitto-Ue: Al Sisi, aiuti europei per 7,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso del rafforzamento della cooperazione tra Egitto e Ue coincide con un piano per sostenere l’economia egiziana con 7,4 miliardi di euro e si base su tre componenti: prestiti, investimenti e assistenza tecnica per attivare progetti. Lo ha detto il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, durante la conferenza stampa congiunta a margine della firma della Dichiarazione politica congiunta per innalzare il livello della cooperazione strategica tra Ue ed Egitto per raggiungere interessi comuni.(Cae)