Migranti: von der Leyen, investiremo 200 milioni di euro per migliorare cooperazione con Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su migrazione e mobilità Unione europea ed Egitto hanno già “un’ottima collaborazione” di cui c’è “bisogno più che mai”. Per questo motivo, “investiremo almeno 200 milioni di euro del pacchetto di oggi per rendere la nostra cooperazione ancora più efficace”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a proposito dell’accordo di partenariato tra Ue ed Egitto siglato oggi al Cairo. “Continuiamo a contare sull’impegno dell’Egitto per il controllo dell’immigrazione clandestina; dalla gestione delle frontiere, alla lotta al traffico di esseri umani, al rimpatrio”, ha affermato von der Leyen. “Abbiamo una collaborazione consolidata sull’antiterrorismo e la rafforzeremo”, ha aggiunto la presidente dell’esecutivo comunitario. (Beb)