Egitto-Italia: Loperfido (Fd'I), grazie a Meloni condivisa linea Piano Mattei

- "Il vertice in corso al Cairo e la firma della Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico Ue-Egitto, evidenziano quanto anche l'Europa condivida la linea dell'Italia relativa al contrasto del fenomeno migratorio contenuta nel Piano Mattei. La stipula di accordi con le vicine realtà extraeuropee per limitare le partenze, bloccare il traffico degli esseri umani e incentivare e sostenere lo sviluppo economico dei Paesi limitrofi per aumentarne la stabilità rappresentano i pilastri di una strategia che, oggi, ancora una volta, è risultata vincente. La nostra Nazione, grazie al Presidente Meloni, diventa sempre più credibile e centrale in Europa registrando appoggio e condivisione anche da parte di chi, come la presidente Ursula von der Leyen, ha una storia politica differente". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Loperfido, componente della commissione Affari Esteri della Camera.(Rin)