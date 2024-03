Gaza: von der Leyen, fondamentale raggiungere accordo di cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale raggiungere un accordo su un rapido cessate il fuoco che preveda la liberazione degli ostaggi israeliani di Hamas e consenta l’arrivo di ulteriori aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi al Cairo per la firma di un accordo di partenariato tra Ue ed Egitto. “Siamo tutti estremamente preoccupati per la guerra a Gaza e per l’evolversi della catastrofica situazione umanitaria. Gaza sta affrontando una carestia e questo è inaccettabile”, ha detto von der Leyen. “Siamo molto preoccupati per i rischi che un'offensiva su vasta scala a Rafah comporta per la popolazione civile vulnerabile. Questo deve essere evitato a tutti i costi. Voglio ringraziare l’Egitto per i suoi sforzi straordinari volti a garantire che le forniture umanitarie possano raggiungere Gaza”, ha proseguito von der Leyen. (segue) (Beb)