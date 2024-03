Gaza: von der Leyen, fondamentale raggiungere accordo di cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bruxelles “sta facendo tutto ciò che è in suo potere per fornire l’assistenza necessaria. Gaza ha bisogno di 500 camion al giorno o dell’equivalente via terra, via cielo e via mare. Solamente quest'anno l'Ue fornirà 275 milioni di euro in assistenza ai palestinesi. Abbiamo consegnato 1.800 tonnellate di aiuti, incluse attrezzature mediche per l'Egitto, e ci stiamo assicurando che questi aiuti possano arrivare a Gaza attraverso tutte le rotte possibili, compreso il nostro corridoio marittimo appena aperto a Cipro”, ha affermato von der Leyen. “Gli eventi attuali confermano ancora una volta il ruolo cruciale che l'Egitto svolge per la stabilità e la sicurezza della regione. Questi tempi difficili hanno dimostrato il valore e la forza delle nostre relazioni bilaterali. È quindi naturale per noi intensificare la nostra partnership”, ha concluso la presidente della Commissione Ue. (Beb)