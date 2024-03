Egitto-Italia: Al Sisi riceve Meloni, focus su cooperazione e su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice egiziano-europeo. Secondo una nota diramata dalla presidenza egiziana dal portavoce Ahmed Fahmy, "le parti hanno elogiato lo slancio delle relazioni bilaterali nel recente periodo e hanno esaminato le modalità per rafforzare la cooperazione in vari campi". Al Sisi e Meloni hanno discusso "della cooperazione congiunta nei settori della sicurezza alimentare e della produzione agricola, e di un partenariato tra i due Paesi nel campo dell'agricoltura e della bonifica dei terreni con l'obiettivo di trasferire l'avanzata tecnologia italiana in questo ambito, al fine di massimizzare i ritorni derivanti da questi progetti e aprono gli orizzonti dell’esportazione di prodotti alimentari dall’Egitto all’Europa". Infine, conclude la presidenza, le parti hanno affrontato "la situazione regionale, in particolare nella Striscia di Gaza, a proposito della quale sono stati passati in rassegna gli sforzi egiziani volti a raggiungere un cessate il fuoco e all'ingresso di aiuti umanitari per proteggere la Striscia dalla catastrofe umanitaria a cui è esposta". (Cae)