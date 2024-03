Unità nazionale: Borghi (Iv), impegno per Italia più libera e giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "163 anni da quel 17 marzo 1861, che sancì il ritorno all'unità dell'Italia dopo il Risorgimento. Nel ricordo di chi si spese per questo storico obiettivo, fino al punto di sacrificare la vita, ribadiamo l'impegno per un'Italia ancora più libera, giusta, impegnata sulle ragioni della pace e della coesistenza tra i popoli. La nostra unità si fonda su questo, su valori che la nostra Costituzione ha sancito, e sull'impegno di tutte le donne e gli uomini che ogni giorno si impegnano in questa direzione". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva. (Rin)