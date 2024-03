Russia: governatore Belgorod, bombardamento ucraino lascia un morto e 11 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bombardamento ucraino a Belgorod ha lasciato un morto e undici feriti. Lo ha reso noto il governatore regionale di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. “Al momento dell’attacco, l’uomo (che è deceduto) si trovava in un parcheggio. E’ morto sul posto prima dell’arrivo dell’ambulanza”, ha spiegato Gladkov su Telegram. “Undici persone sono rimaste ferite in varia misura. Otto sono state ricoverate in ospedale”, ha aggiunto il governatore. Una donna ha ferite da scheggia al petto ed è quella nelle condizioni più gravi. Altri tre feriti sono stati soccorsi sul posto ma hanno rifiutato il ricovero. (Rum)