Giappone: congratulazioni a nuovo primo ministro Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone si congratula con Mohammad Mustafa per la sua nomina a primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) e si aspetta riforme dalla nuova amministrazione. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri giapponese. Tokyo assicura che continuerà a contribuire attivamente all’assistenza dei palestinesi e agli sforzi diplomatici della comunità internazionale per una soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese.(Git)