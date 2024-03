Gaza: Meloni, in cima a preoccupazioni, necessario cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nella Striscia di Gaza è in cima alle nostre preoccupazioni: bisogna arrivare a un cessate il fuoco, a corridoi umanitari e alla liberazione degli ostaggi. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del vertice Ue-Egitto in corso al Cairo, ribadendo che “tempi difficili chiedono scelte coraggiose". “L’Italia sostiene gli sforzi dell’Egitto e di altre nazioni e fin dall’inizio ha garantito assistenza sanitaria”, ha aggiunto Meloni. (Cae)