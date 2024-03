Egitto-Ue: Fitto, visita tappa fondamentale per partenariato con Paesi Africani, in linea con piano Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita oggi al Cairo del presidente Meloni insieme al presidente della Commissione europea Von der Leyen ed altri quattro leader europei "è una tappa fondamentale per lo sviluppo delle relazioni fra l'Europa ed un partner strategico come l'Egitto che è uno dei principali attori chiave per la stabilità e la sicurezza del Medio Oriente e nel Nord Africa". E’ quanto dischiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "Negli incontri di oggi con con il presidente Al Sisi si discute di temi politici ed economici e verrà siglata una dichiarazione congiunta che ha come obiettivo quello di rafforzare le relazioni fra l'Unione europea e l'Egitto in numerosi campi, tra cui il dialogo politico, l'energia, gli investimenti, il commercio, la migrazione e la lotta al terrorismo", aggiunge il ministro. "Un salto di qualità che si colloca in linea con l'iniziativa del Presidente Meloni e del Governo col Piano Mattei che ha appunto lo scopo di rafforzare il partenariato con in Paesi africani in una logica paritaria e non predatoria", conclude. (Rin)