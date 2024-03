Egitto-Ue: Al Sisi, summit al Cairo riflette profonda relazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Egitto-Eu in corso al Cairo “riflette la profonda relazione tra Ue ed Egitto e il momentum a livello politico, economico, culturale sulla base di interessi comuni”. Lo ha detto il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, inaugurando i lavori, alla presenza della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, del premier belga, Alexander De Croo, presidente di turno Ue, della premier italiana, Giorgia Meloni, del capo dell’esecutivo greco, Kyriakos Mitsotakis, del cancelliere austriaco Karl Nehammer, e del presidente cipriota, Nikos Christodoulidis. L’Egitto “ha sempre dato importanza alla partnership con l’Ue, per sostenere pace stabilità e sicurezza nella regione”, ha aggiunto Al Sisi, ringraziando tutti i leader presenti. La visita della delegazione Ue “coincide con la Dichiarazione politica per l’innalzamento delle relazioni”, ha affermato Al Sisi, prima della sessione a porte chiuse.(Cae)