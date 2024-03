Ucraina: Tajani, non siamo in guerra con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Nato si decide tutti quanti assieme e non si è mai parlato di un intervento diretto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “In mezz’ora”. “Difendiamo fortemente il diritto dell’Ucraina all’indipendenza” ma “non siamo in guerra con la Russia”. A proposito delle dichiarazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, Tajani ha detto di non sapere perché insista a dire che non esclude un’operazione sul terreno in Ucraina: “Non lo so, per prendere le distanze da Le Pen, credo che sia più per un fatto interno". (Res)