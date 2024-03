Israele: Netanyahu a senatore Usa, "spetta al popolo israeliano decidere su elezioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta del leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, il democratico Chuck Schumer, di sostituire il primo ministro di Israele, andando a nuove elezioni, perché “rappresenta un ostacolo alla pace” è "un discorso inappropriato". Lo ha dichiarato oggi il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in un'intervista alla "Cnn", aggiungendo che “spetta al popolo israeliano decidere” quando andare al voto. Per il capo dell'esecutivo israeliano andare alle elezioni durante la guerra sarebbe una vittoria per Hamas, il movimento islamista palestinese che ha lanciato un attacco in Israele il 7 ottobre, poiché congelerebbero la guerra per sei mesi. Per Netanyahu, Schumer, un senatore statunitense ebreo, non si sta "opponendo a me, si sta opponendo al popolo di Israele". “Non si fa una cosa del genere a una democrazia sorella”, ha aggiunto Netanyahu, ribadendo che Israele sta facendo tutto il possibile per consentire l'arrivo degli aiuti a Gaza, ma il “problema è che una volta che i camion entrano, vengono saccheggiati da Hamas e dalle bande criminali”. Nel corso di un'intervista al programma "Fox & Friends", Netanyahu ha ribadito quanto detto alla "Cnn" su Schumer. "Non doveva essere detto, è sbagliato. È sbagliato cercare di sostituire i leader eletti di una democrazia sorella, fedele alleata dell'America, in qualsiasi momento, ma soprattutto in tempo di guerra", ha affermato.(Res)