Usa: Biden, “un candidato presidente è vecchio e mentalmente inadatto e l’altro sono io”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti “è troppo vecchio e mentalmente inadatto”, ha dichiarato il presidente in carica, Joe Biden, aggiungendo di non essere lui la persona inadeguata. “La grande novità di questa settimana è che due candidati si sono aggiudicati la candidatura alla presidenza dei loro partiti. Un candidato è troppo vecchio e mentalmente inadatto a diventare presidente. L’altro sono io”: così l’attuale leader della Casa Bianca ha scherzato parlando con i giornalisti dopo la cena di ieri sera del Gridiron Club, una delle più antiche organizzazioni della stampa del Paese, all’hotel Grand Hyatt di Washington. “Pensa di correre contro Barack Obama, questo è quello che ha detto”, ha aggiunto Biden a proposito dell’avversario Donald Trump. Il presidente, 81 anni, le cui facoltà mentali sono state messe in discussione in seguito a diversi episodi di vuoti di memoria e lapsus, dopo aver ironizzato sull’argomento, è poi tornato ad assumere toni gravi, per avvertire che “la democrazia è a rischio” e sottolineare l’importanza delle prossime elezioni presidenziali. (Was)