Cina-Angola: visita presidente Lourenco si conclude con tappa nello Shandong (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della visita di Lourenco a Pechino, i governi di Cina e Angola hanno firmato 12 strumenti giuridici per espandere la cooperazione bilaterale in diversi settori, con particolare attenzione all’agricoltura, ma anche allo sport, al commercio, allo sviluppo sostenibile e alle infrastrutture digitali. Sono stati siglati accordi di scambio e cooperazione nel campo dello sviluppo economico, dello sviluppo verde, ecologico e a basse emissioni di carbonio, e un memorandum d'intesa sull'economia digitale ed è stato istituito un gruppo di lavoro per la promozione del commercio senza ostacoli. Nel campo della comunicazione sono stati sottoscritti protocolli sullo scambio e la cooperazione dei media, sulla costituzione del gruppo di lavoro sugli investimenti e la cooperazione economica e sulla promozione della cooperazione sugli investimenti nel campo dello sviluppo verde e sostenibile. (Res)