Latina: Bonafoni (Pd), scultura scomparsa simbolo lotta al caporalato venga restituita

- Venga restituita la scultura "Nel rispetto delle mani il futuro della società" che nel 2021 fu posta e inaugurata in un'area verde a Latina, simbolo della lotta al caporalato." Ha ragione Marco Omizzolo a definire inquietante la scomparsa della scultura. Un gesto grave e vergognoso, sia che si tratti di un semplice atto vandalico, sia che si tratti del frutto di un'azione mirata". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Marta Bonafoni, presidente della commissione "Trasparenza e pubblicità", che il 28 aprile 2021 partecipò all'inaugurazione della scultura in via Caio Giulio Cesare. "L'opera è il simbolo della lotta che da anni tanti braccianti - soprattutto di origine indiana o pakistana - in quelle terre conducono, insieme ai sindacati e all'instancabile Marco, per denunciare le gravi violazioni di diritti e le condizioni inumane che ancora troppo spesso caratterizzano il lavoro nei campi - aggiunge Bonafoni -. In attesa che le autorità facciano piena luce sull'accaduto, la speranza è che l'opera venga riconsegnata alla collettività e torni al proprio posto, in via Giulio Cesare, a dimostrazione dell'impegno collettivo, di tutte e di tutti, contro la piaga del caporalato", conclude.(Com)