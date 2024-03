Egitto: Meloni atterrata al Cairo per missione Ue e bilaterale con al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena atterrata al Cairo, in Egitto, per incontrare il presidente al Sisi nell’ambito di una missione europea guidata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Meloni è stata accolta dal ministro delle Antichità egiziano Ahmed Issa e dall’ambasciatore al Cairo Michele Quaroni. La delegazione europea, composta inoltre dal premier del Belgio Alexander De Croo, dal primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, dal cancelliere austriaco Karl Nehammer e dal presidente cipriota, Nikos Christodoulidis, discuterà su come rafforzare il partenariato europeo con Il Cairo e arginare le cause dell’immigrazione irregolare. L’obiettivo è sostenere l'economia del Paese nel timore che i conflitti a Gaza e in Sudan rischino di aggravare i problemi finanziari della nazione nordafricana e aumentare la pressione migratoria sull'Europa. Secondo quanto riferito dai media, durante la visita della delegazione europea potrebbe essere annunciato un pacchetto di aiuti dall'Ue di 7,4 miliardi di euro. (Rin)