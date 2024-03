Regno Unito: “Daily Mail”, due giornaliste “Bbc” mostrano apprezzamento a messaggi anti-israeliani sui social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornaliste dell’emittente “Bbc”, che hanno lavorato a un rapporto che accusa i militari israeliani di aver picchiato alcuni medici in un ospedale nella Striscia di Gaza, hanno espresso apprezzamento a messaggi anti-israeliani e che celebrano gli attacchi terroristici di Hamas sui social. Lo ha reso noto il quotidiano “Daily Mail”. Le due giornaliste, Soha Ibrahim e Marie-Jose Al Azzi, lavorano per “Bbc Arabic”, il portale di notizie in lingua araba dell’emittente radiotelevisiva pubblica britannica. Ibrahim, di base a Londra, lavora per la “Bbc” da dodici anni, mentre Al Azzi lavora per l’emittente dal 2019 ed è di base in Libano. L’8 marzo sulla piattaforma X Ibrahim ha messo “like” al video di un’attivista che ha vandalizzato un quadro dell’ex primo ministro britannico Arthur Balfour, la cui celebre dichiarazione del 1917 sosteneva la creazione di una “dimora nazionale per il popolo ebraico” in Palestina. Il 7 ottobre scorso, data dell’attacco compiuto contro Israele da parte del movimento islamista palestinese Hamas, Ibrahim aveva messo “like” a video di esultanze e festeggiamenti in Tunisia e Libano. In un suo messaggio risalente al 2018, nel frattempo cancellato, Al Azzi ha invece descritto Israele come “uno Stato terroristico” e che pratica “l’apartheid”, ha spiegato il “Daily Mail”. (segue) (Rel)