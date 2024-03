Regno Unito: “Daily Mail”, due giornaliste “Bbc” mostrano apprezzamento a messaggi anti-israeliani sui social (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque giorni fa la “Bbc” ha pubblicato un rapporto in cui sono raccolte le testimonianze di tre medici palestinesi. I tre dottori dell’ospedale Nasser di Khan Younis hanno accusato i militari israeliani di averli picchiati, di avere versato loro addosso acqua gelida e di averli costretti a inginocchiarsi per ore dopo un raid israeliano nella struttura ospedaliera. Le Forze di difesa israeliane respingono le accuse. La notizia divulgata dalla “Bbc” ha indotto a una reazione il ministro degli Esteri britannico, David Cameron. Parlando martedì alla Camera dei Lord, il capo della diplomazia di Londra ha descritto le immagini pubblicate come “inquietanti”. “Dobbiamo andare al fondo di quello che è successo esattamente e servono risposte da parte di Israele”, ha detto Cameron. (Rel)