Gaza: Netanyahu, "la comunità internazionale ha dimenticato il 7 ottobre?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "vostra memoria è così breve? Avete dimenticato così in fretta il 7 ottobre, il più terribile massacro commesso contro gli ebrei dopo l'Olocausto? Siete così pronti a negare a Israele il diritto di difendersi dai mostri di Hamas? Hai perso la coscienza morale così presto?". Lo ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante la riunione di governo, rivolgendosi agli “amici di Israele nella comunità internazionale”. Netanyahu ha criticato coloro che “nella comunità internazionale stanno cercando di fermare la guerra adesso, prima che tutti i suoi obiettivi siano raggiunti”. Il primo ministro ha affermato che chi vuole fermare la guerra lo fa “facendo false accuse contro le Forze di difesa israeliane, contro il governo israeliano e contro il primo ministro israeliano. Lo fanno cercando di organizzare le elezioni adesso, nel mezzo della guerra”. Inoltre, ha chiesto che venga esercitata pressione internazionale su Hamas e l'Iran, piuttosto che su Israele. “Nessuna pressione internazionale ci impedirà di realizzare tutti gli obiettivi della guerra: eliminare Hamas, liberare tutti i nostri ostaggi e garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia contro Israele”, ha concluso, promettendo che le Idf opereranno a Rafah “con attenzione”. “Ci vorranno alcune settimane e accadrà. Coloro che dicono che l’operazione a Rafah non avrà luogo sono gli stessi che hanno detto che non saremmo entreremo a Gaza, che non avremmo operato a Shifa, a Khan Yunis e che non avremmo ripreso i combattimenti dopo il cessate il fuoco (di una settimana di novembre)”, ha concluso. (Res)