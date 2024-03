Gaza: Scholz, un assalto israeliano a Rafah renderebbe la pace difficile nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un assalto delle Forze di difesa israeliane a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, renderebbe la pace “molto difficile” nella regione. Lo ha detto il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, dopo un colloquio con il re di Giordania, Abdullah, ad Aqaba. Il capo del governo tedesco si trova in Medio Oriente da ieri. Dopo la visita in Giordania proseguirà in Israele, dove oggi nel primo pomeriggio è previsto un incontro con il premier Benjamin Netanyahu. “Israele ha ogni diritto di difendersi. Allo stesso tempo, non è possibile che chi è fuggito da Gaza a Rafah sia minacciato direttamente da azioni militari”. “Dobbiamo fare di tutto perché la situazione non peggiori ulteriormente”, ha spiegato il cancelliere tedesco. (Geb)