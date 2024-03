India: cinque studenti stranieri musulmani aggrediti all’Università del Gujarat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque studenti stranieri sono stati aggrediti all’Università del Gujarat, in India. I cinque giovani che studiano nell’ateneo di Ahmedabad provengono da Uzbekistan, Afghanistan, Tagikistan, Sudafrica e Sri Lanka. L’aggressione è avvenuta ieri sera nel campus mentre un gruppo di studenti musulmani stava pregando. Secondo il commissario di polizia G.S. Malik, tra un altro gruppo, di 20-25 persone, e il gruppo in preghiera è scoppiata una rissa. Le stanze degli studenti sono state poi vandalizzate. Il leader del partito All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (Aimim), Asaduddin Owaisi, ha deplorato la violenza anti-islamica e denunciato un clima di “radicalizzazione di massa”. Il portavoce del ministero degli Esteri, Randhir Jaiswal, ha dichiarato che il dicastero è in contatto col governo statale del Gujarat, che “sta adottando misure severe contro gli autori del reato”. Nuova Delhi ha precisato che due studenti sono rimasti feriti e che uno di loro è stato dimesso dall’ospedale dopo aver ricevuto le cure del caso.(Inn)