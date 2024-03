Rai: Gualtieri su Tgr Lazio, grazie Serdoz e buon lavoro ad Armentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A nome dell'amministrazione capitolina "ringrazio Roberta Serdoz che lascia oggi il Tg Rai regionale del Lazio per andare a ricoprire la carica di vicedirettore. In questi anni il telegiornale guidato dalla Serdoz ha saputo accompagnare la vita della città con grande professionalità, usando sempre la lente del giornalismo con scrupolo ed equilibrio per raccontare e approfondire le vicende quotidiane della capitale". Lo dichiara in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "A Serdoz un grande in bocca al lupo per la nuova sfida e i migliori auguri di buon lavoro ad Antonella Armentano che ne prende il testimone", conclude Gualtieri. (Com)