Sport: maratona di Roma all'insegna dell'acqua, vincono i keniani Asbel Rutto e Ivyne Lagat

- La maratona di Roma, che si è corsa oggi tra le meraviglie della città eterna, è stata da record e all'insegna dell'acqua. L'Acea Run Rome the Marathon, infatti, è la prima maratona dedicata all'acqua e al risparmio idrico. L’edizione 2024 è stata vinta dai keniani Asbel Rutto, nel maschile, e Ivyne Lagat, nel femminile. Podio maschile completato dagli altri due keniani Brian Kipsang e Sila Kiptoo, seconda e terza invece hanno concluso la keniana Lydia Simiyu e l’etiope Emebet Niguse. A premiare per Acea è stato il Deputy general manager operations Giovanni Papaleo. Quest’anno la Maratona ha scelto come hashtag, "run for water", per sottolineare il profondo legame che unisce sport e acqua e l’importanza delle risorse idriche per tutelare la salute delle persone e la salute del pianeta Terra. Lungo gli oltre 42 chilometri di gara, Acea ha garantito molti punti di ristoro, con circa 60 mila litri d’acqua a disposizione degli atleti e oltre 100 mila bicchieri biocompostabili, in ottica di economia circolare. E' stata una gara da record per il numero di partecipanti, per il numero di stranieri e benedetta dal primato del percorso. La maratona di Roma si è svolta in una città tra le più ricche al mondo di storia e di arte ma anche di fontane e di acquedotti, luogo ideale quindi per affermare l’acqua come tema identitario di una delle manifestazioni podistiche più importanti a livello nazionale ed internazionale. (segue) (Rer)