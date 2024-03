Sport: maratona di Roma all'insegna dell'acqua, vincono i keniani Asbel Rutto e Ivyne Lagat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai nastri di partenza questa mattina, oltre 19 mila iscritti alla sola maratona, più di 40 mila persone che hanno corso anche la staffetta solidale "Acea Run4Rome" e la stracittadina "Fun Run" da 5 chilometri. Sono quattro i record raggiunti dall'edizione 2024: primato di iscritti per una maratona italiana, record di partecipanti stranieri, oltre i 10 mila, il record di Pacer ufficiali gara, ben 200 di cui oltre 100 stranieri da 15 nazioni e infine il record di allenamenti di gruppo, i Get Ready, che sono stati 5 a Roma e oltre 30 in tutto il mondo, Stati Uniti e Canada compresi. Un percorso lungo oltre 42 km di gara, rinnovato rispetto all'anno scorso, che dal centro storico, con partenza e arrivo su via dei Fori Imperiali, ha attraversato diversi punti della Capitale, tra le meraviglie della città. E' cambiato anche il senso della marcia: non più verso piazza Venezia, interdetto dai cantieri, ma verso il Colosseo. Alla partenza gli atleti sono andati in direzione proprio di piazza Colosseo, percorrendo, per la prima volta, il periplo dell'Anfiteatro Flavio per poi dirigersi verso la parte sud del tracciato e di Roma: quindi San Paolo, Piramide, lungotevere, Prati, Castel Sant'Angelo verso Foro Italico, ponte Milvio, Auditorium Parco della Musica, Flaminio e Villaggio Olimpico. Sul Ponte Duca D'Aosta la svolta e il ritorno verso il centro. I maratoneti sono andati verso Piazza del Popolo e le Chiese Gemelle per poi percorrere i 7 km delle meraviglie: via del Corso e via del Babuino. Dopo aver costeggiato il Circo Massimo, i maratoneti sono arrivati all'ultimo chilometro. L'arrivo è da brividi, lacrime e cuore in gola, il tempo necessario a compiere per la seconda volta il giro del Colosseo, che i maratoneti hanno conquistato un traguardo spettacolare sui Fori Imperiali con alle spalle il Colosseo che troneggerà anche in una foto ricordo unica al mondo. (segue) (Rer)