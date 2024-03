Sport: maratona di Roma all'insegna dell'acqua, vincono i keniani Asbel Rutto e Ivyne Lagat (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra sport, salute e acqua esiste infatti un legame indissolubile che il gruppo Acea ha voluto sintetizzare anche con Acea WaidyWow, un’app sviluppata da un team interno al Gruppo, ideale per atleti e runner, che permette di individuare fontane e nasoni, da cui potersi dissetare, e offre anche la possibilità di controllare il proprio livello di idratazione. L’applicazione “amica dell'acqua e dell'ambiente”, ha geolocalizzato solo a Roma 3500 punti idrici tra nasoni, fontane e casa dell’acqua.Complessivamente i punti idrici mappati sono oltre 150 mila. L’obiettivo del gruppo Acea, leader in Italia nel settore idrico, è quello di promuovere una nuova educazione al risparmio idrico e ribadire il suo impegno nella difesa dell’acqua e dell’ambiente dinanzi agli scenari imposti dal cambiamento climatico e rischio siccità. In linea con questo impegno, l’azienda ha siglato in febbraio un protocollo d’intesa triennale con il ministero dell’Istruzione e del merito per promuovere nelle scuole attività di informazione e formazione sull’uso consapevole dell’acqua. Il protocollo, che rappresenta una novità sul piano nazionale ed europeo, ha l’obiettivo di approfondire tutte le tematiche legate al ciclo idrico per diffondere tra i giovani una nuova cultura dell’acqua. (Rer)