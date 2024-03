Egitto-Grecia: Al Sisi e premier Mitsotakis discutono di Consiglio cooperazione alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, a margine del vertice egiziano-europeo. Le parti hanno discusso di diversi fascicoli della cooperazione bilaterale, in particolare della Dichiarazione congiunta sulla creazione del Consiglio di cooperazione ad alto livello tra Egitto e Grecia, che dovrebbe essere firmata oggi, e delle situazioni regionali. Le parti hanno sottolineato la "necessità di un lavoro intenso per porre fine alla catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza, che porta a una carestia, intensificando la pressione per raggiungere un cessate il fuoco immediato". (Cae)