Unità nazionale: Frassinetti (Fd'I), importante parlarne nelle scuole

- "Nelle scuole è molto importante spiegare il significato dell'Unita d'Italia, del nostro Inno Nazionale e della nostra bandiera". Lo dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito, in occasione della ricorrenza del 17 marzo, anniversario dell'Unita d'Italia. "Il tutto ovviamente contestualizzato in un approfondimento del Risorgimento, momento fondamentale della nostra storia nazionale. Ritengo essenziale che sia stata inviata in tutte le scuole una circolare che ricorda che nel 2012 è stata approvata una legge a mia firma e della collega del Pd, Maria Coscia, purtroppo scomparsa, che stabilisce che vada insegnato agli studenti il testo completo dell'Inno di Mameli e che venga spiegato il significato della nostra bandiera e della giornata del 17 marzo. Auspico che in tutte le scuole vengano trasmessi questi valori, fondamentali per alimentare l'amor di Patria", conclude. (Rin)