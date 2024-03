Gaza: Al Sisi ribadisce il rifiuto del trasferimento forzato dei palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cairo rifiuta lo spostamento forzato dei palestinesi in Egitto e non lo permetterà. Lo ha detto il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, in occasione dell'incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Al Sisi ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, dove le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno avviato un'operazione militare in seguito all'attacco del movimento islamista Hamas il 7 ottobre scorso. In seguito all'operazione, gran parte dei circa 2 milioni di palestinesi che vivono a Gaza si sono spostati verso sud, a ridosso di Rafah, valico di frontiera tra l'enclave palestinese e l'Egitto. (Cae)