Egitto-Austria: Al Sisi e cancelliere Nehammer discutono di lotta al terrorismo

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, a margine del vertice egiziano-europeo. Lo ha annunciato la presidenza egiziana in un comunicato stampa. Le parti hanno discusso le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali in vari campi, tra cui la cooperazione economica e la lotta al terrorismo. Inoltre, Al Sisi e Nehammer hanno parlato della situazione nella Striscia di Gaza. Al Sisi ha illustrato "gli sforzi egiziani per un cessate il fuoco alla luce della catastrofica crisi umanitaria di cui soffre il settore, sottolineando l'importanza di attuare la soluzione dei due Stati per garantire il ripristino della sicurezza e della stabilità nella regione". (Cae)