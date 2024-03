India-Bhutan: Tshering Tobgay, a Mumbai dopo tappa a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Bhutan, Tshering Tobgay, in visita ufficiale in India con una delegazione al seguito, dopo gli impegni a Nuova Delhi, si è recato a Mumbai, nello Stato del Maharashtra, dove ha incontrato il governatore statale, Ramesh Bais, e incontrerà degli imprenditori, per concludere il suo viaggio domani, 18 marzo. Nella capitale il premier bhutanese è stato ricevuto dall’omologo indiano, Narendra Modi, e dalla presidente della Repubblica. La tappa di Nuova Delhi si è conclusa con un comunicato congiunto in cui è stata ribadita la determinazione a rafforzare ulteriormente i legami bilaterali. Modi ha assicurato che l’India resta impegnata a sostenere il Bhutan nel suo sviluppo mentre Tshering Tobgay haringraziato il governo e il popolo indiano per il sostegno economico. (segue) (Inn)