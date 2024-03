Ue: Tajani, per essere protagonisti ci vuole strumento militare europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi dobbiamo fare importanti passi avanti per costituire una difesa europea. Una scelta importante è quella della missione a protezione del traffico mercantile nel Mar Rosso, parlo della missione europea Aspides, a guida operativa italiana. È una missione europea e dimostra quanto si possa fare bene insieme. Bisogna andare avanti senza perdere tempo e fare in modo che si arrivi all'esercito europeo e ad un'industria militare europea. Per essere protagonisti e portatori di pace ci vuole uno strumento militare europeo". Queste sono state le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto durante "Agorà Weekend" in onda su Rai3. "Da soli – ha continuato l'esponente di Forza Italia - non si gioca da protagonisti contro Russia, Cina e Stati Uniti. Dobbiamo organizzarci. L'Europa è l'unico strumento che abbiamo per proteggerci. Forze armate europee che contano di più all'interno della Nato è la strada per un'Europa più forte e per fare capire agli Stati Uniti che noi ci siamo". (Rin)