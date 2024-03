Europee: Tajani, pronto a candidarmi se utile a FI e centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso dire se mi candiderò alle Europee, ma io sono pronto se questa candidatura può essere utile a Forza Italia, utile al centrodestra, utile all'Italia. Se Forza Italia cresce, significa più Italia in Europa. Obiettivo che io ho dato minimo è quello di arrivare a toccare il 10 per cento magari a superarlo con obiettivo al 20 per cento alle politiche". Queste sono state le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto durante "Agorà Weekend" in onda su Rai3. (Rin)