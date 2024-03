Egitto: presidenza, oggi firma accordo con Ue per partenariato strategico globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Al Sisi, prosegue il portavoce della presidenza, avrà incontri bilaterali con i leader europei per discutere le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali. Si terrà un incontro per discutere lo sviluppo delle relazioni tra l’Egitto, l’Unione Europea e i suoi Stati membri in vari campi, in particolare le relazioni politiche, la lotta al terrorismo, la cooperazione economica e i problemi dell’energia, dell’industria, della tecnologia, dell’istruzione e dell’immigrazione. Durante il vertice, le parti discuteranno della situazione regionale, in particolare del conflitto nella Striscia di Gaza, e di come ripristinare la sicurezza e la stabilità nella regione ed evitare le ripercussioni delle attuali tensioni sulla pace internazionale. (Cae)