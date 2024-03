© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'auto, risultata rubata, con a bordo tre uomini, a causa dell'alta velocità, si è ribaltata prendendo fuoco. Due uomini sono morti sul colpo, mentre il terzo è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto su via Casilina all'altezza del comune di Segni, vicino Roma. (Rer)