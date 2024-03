Russia: presidenziali, lunghe code ai seggi per protesta “Mezzogiorno contro Putin”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo giorno delle elezioni presidenziali russe si stanno formando lunghe code davanti ad alcuni seggi per un’iniziativa di protesta intitolata “Mezzogiorno contro Putin”. Lo ha reso noto il quotidiano “Novaya Gazeta”. Lunghe file si sono create ai seggi a Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, ma anche nei pressi di alcune ambasciate russe all’estero, come a Istanbul e Astana, ha riferito la testata. La protesta è stata organizzata per le 12 (11 in Italia) dalla squadra dei collaboratori di Aleksej Navalnyj, dissidente russo morto un mese fa durante la detenzione in una colonia penale a Kharp, nel territorio artico di Jamalo-Nenets, e il cui testimone è stato preso dalla moglie, Yulia Navalnaya. L’azione di protesta fa appello agli elettori che si oppongono al presidente Vladimir Putin affinché vadano a votare contro di lui tutti quanti nello stesso orario. L’Ong Ovd-Info ha informato che, al momento, le forze dell’ordine russe hanno già compiuto 51 arresti in 14 città, tra cui Mosca, San Pietroburgo, Kazan e Chelyabinsk. (Res)